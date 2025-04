Dramma a Valera Fratta padre di 48 anni si dà fuoco davanti alla figlia è in condizioni disperate

Valera Fratta, piccolo comune in provincia di Lodi, dove un uomo di 48 anni, di origine sudamericana, si è dato fuoco davanti alla propria abitazione dopo essersi cosparso di benzina. Il gesto estremo è avvenuto sotto gli occhi della figlia, che ha assistito alla scena e ha immediatamente chiamato il 118 in preda al panico. I soccorsi L’allarme è scattato in pochi minuti e sul posto è intervenuta un’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo in condizioni gravissime nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Al momento è ricoverato in terapia intensiva, intubato, e la sua prognosi resta riservata. Indagini e contesto familiare Le cause del gesto sarebbero da ricondurre a problematiche personali, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli. Ilgiorno.it - Dramma a Valera Fratta, padre di 48 anni si dà fuoco davanti alla figlia: è in condizioni disperate Leggi su Ilgiorno.it Lodi – Tragedia a, piccolo comune in provincia di Lodi, dove un uomo di 48, di origine sudamericana, si è datopropria abitazione dopo essersi cosparso di benzina. Il gesto estremo è avvenuto sotto gli occhi della, che ha assistitoscena e ha immediatamente chiamato il 118 in preda al panico. I soccorsi L’rme è scattato in pochi minuti e sul posto è intervenuta un’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo ingravissime nel reparto Grandi Ustionati dell’ospedale Niguarda di Milano. Al momento è ricoverato in terapia intensiva, intubato, e la sua prognosi resta riservata. Indagini e contesto familiare Le cause del gesto sarebbero da ricondurre a problematiche personali, anche se al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

