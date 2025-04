Wta 500 Stoccarda Paolini domina Lys e avanza agli ottavi

Paolini all’esordio nel Wta 500 di Stoccarda. Sulla particolare terra indoor tedesca, la numero 1 d’Italia rifila un secco 6-2 6-1 alla wild card padrona di casa Eva Lys. Partita senza storia dall’inizio alla fine, che l’azzurra ha archiviato in poco più di un’ora di gioco. Ritorno in campo di grande livello per Paolini, che all’esordio stagionale su terra battuta ha dimostrato subito un buon adattamento alla superficie lenta, dopo la semifinale nel Wta 1000 di Miami (ko con Sabalenka) di un mese fa. Paolini avanza agli ottavi di finale dove affronterà la tedesca Jule Niemeier, che ha sconfitto la 37enne connazionale Laura Siegemund dopo oltre tre ore di lotta (4-6 6-3 6-4). Gli scontri diretti sono due e sono entrambi a favore di Paolini, che ha battuto Niemeier a Cluj Napoca (cemento indoor) e a Parma (terra outdoor) nel 2022. Leggi su Sportface.it Un’ottima Jasmineall’esordio nel Wta 500 di. Sulla particolare terra indoor tedesca, la numero 1 d’Italia rifila un secco 6-2 6-1 alla wild card padrona di casa Eva Lys. Partita senza storia dall’inizio alla fine, che l’azzurra ha archiviato in poco più di un’ora di gioco. Ritorno in campo di grande livello per, che all’esordio stagionale su terra battuta ha dimostrato subito un buon adattamento alla superficie lenta, dopo la semifinale nel Wta 1000 di Miami (ko con Sabalenka) di un mese fa.di finale dove affronterà la tedesca Jule Niemeier, che ha sconfitto la 37enne connazionale Laura Siegemund dopo oltre tre ore di lotta (4-6 6-3 6-4). Gli scontri diretti sono due e sono entrambi a favore di, che ha battuto Niemeier a Cluj Napoca (cemento indoor) e a Parma (terra outdoor) nel 2022.

