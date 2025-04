Morto dopo una caduta sugli sci in Svizzera chi era Michael Halbye

Svizzera: Michael Halbye, figura di spicco del mondo imprenditoriale danese, è scomparso improvvisamente all’età di 64 anni. Vicepresidente della KIRKBI A/S, la società che detiene la maggioranza del celebre brand, Halbye ha perso la vita a seguito di un incidente sciistico avvenuto a Verbier, rinomata località alpina.La scomparsa è stata annunciata con un comunicato ufficiale diffuso attraverso i canali social aziendali. In particolare, è stato Thomas Kirk Kristiansen, presidente del consiglio di amministrazione della brand, a condividere un messaggio toccante: “È con grande tristezza che abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa improvvisa di Michael”. E ha aggiunto: “I nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di Michael, che devono ora affrontare la perdita inaspettata di un uomo che ha lasciato un segno profondo e positivo su tutti coloro che lo conoscevano. Thesocialpost.it - Morto dopo una caduta sugli sci in Svizzera: chi era Michael Halbye Leggi su Thesocialpost.it Una tragica notizia arriva dalla, figura di spicco del mondo imprenditoriale danese, è scomparso improvvisamente all’età di 64 anni. Vicepresidente della KIRKBI A/S, la società che detiene la maggioranza del celebre brand,ha perso la vita a seguito di un incidente sciistico avvenuto a Verbier, rinomata località alpina.La scomparsa è stata annunciata con un comunicato ufficiale diffuso attraverso i canali social aziendali. In particolare, è stato Thomas Kirk Kristiansen, presidente del consiglio di amministrazione della brand, a condividere un messaggio toccante: “È con grande tristezza che abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa improvvisa di”. E ha aggiunto: “I nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di, che devono ora affrontare la perdita inaspettata di un uomo che ha lasciato un segno profondo e positivo su tutti coloro che lo conoscevano.

Potrebbe interessarti anche:

Morto a Cosenza il figlio del senatore Occhiuto dopo una caduta dall’ultimo piano

Francesco Occhiuto, figlio del senatore azzurro ed ex sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto, è deceduto nella notte. Il giovane, 30 anni, ...

Sciatore morto a 18 anni prima del SuperG sul monte Zoncolan, la caduta in pista dopo un salto di 70 metri

Lo sciatore 18enne Marco Degli Uomini è morto dopo una caduta di 70 metri sullo Zoncolan, in Friuli: doveva fare l'apripista per una gara di SuperG

Cassino, morto dopo la caduta in monopattino: sette medici indagati per omicidio colposo

Avvisi di garanzia per i sanitari che nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana si sono occupati di Charles Balfour, il ragazzo ghanese stroncato da un’emorragia interna di cui ...

Top manager della Lego morto dopo una caduta sugli sci in Svizzera: chi era Michael Halbye. Sciatore morto a 18 anni prima del SuperG sul monte Zoncolan, la caduta in pista dopo un salto di 70 metri. Udine, morto lo sciatore 18enne ferito dopo una caduta: stava facendo da apripista prima di una gara di SuperG. Perde il controllo degli sci e cade: Marco Degli Uomini muore a 18 anni prima della gara di SuperG. La tragedia di Marco Degli Uomini, sciatore 18enne morto dopo la caduta sullo Zoncolan. Il volo di 70 metri e l’impatto con le reti. Morto in ospedale sciatore 18enne, era caduto sulla pista 2 dello Zoncolan durante un riscaldamento. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da thesocialpost.it: Morto dopo una caduta sugli sci in Svizzera: chi era Michael Halbye - Una tragica notizia arriva dalla Svizzera: Michael Halbye, figura di spicco del mondo imprenditoriale danese, è scomparso improvvisamente all’età di 64 ...

fanpage.it riferisce: Top manager della Lego morto dopo una caduta sugli sci in Svizzera - Michael Halbye, 64 anni, figura di spicco della Lego e stretto amico della famiglia reale danese, è morto dopo una caduta sugli sci nella località alpina ...

Come scrive ildolomiti.it: Tremenda caduta, precipita in un pendio con gli sci e lo recuperano in gravissime condizioni: morto in ospedale un 64enne - SVIZZERA. L'allerta è scattata nel corso del weekend, dopo che per cause in fase di accertamento un 64enne che stava sciando nel comprensorio 4 Vallées, nei pressi di Siviez, nel Canton Vallese (in Sv ...