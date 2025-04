Kolo Muani e Conceição prefissero l’uscita dell’FC Juventus mentre Tudor Reshapes Squad

Kolo Muani E Francisco Conceição Alla Juventus sono quasi sigillati – ed entrambi dovrebbero lasciare il club a giugno, prima che il Bianconeri si reca negli Stati Uniti per l’inaugurale Coppa del mondo del Club FIFA.Il rapporto evidenzia come l’arrivo di Igor Tudor Come ha fatto il capo allenatore rimodellava le dinamiche della Squadraalla fine alterando il corso per i due attaccanti. Un ritorno a Paris Saint-Germain per Kolo Muani e a FC Porto Per Conceição è ora visto come lo scenario più probabile.Nessun rinnovamento, nessuna redenzioneLa Juventus non ha più intenzione di perseguire un rinnovo dell’accordo di prestito di Kolo Muani o di attivare l’opzione da 30 milioni di euro per acquistare nell’accordo di Conceição. Justcalcio.com - Kolo Muani e Conceição prefissero l’uscita dell’FC Juventus mentre Tudor Reshapes Squad Leggi su Justcalcio.com 2025-04-15 15:08:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che.TransferMarketWeb.com© foto www.imagephotoagency.itSecondo La Stampail futuro di RandalE FranciscoAllasono quasi sigillati – ed entrambi dovrebbero lasciare il club a giugno, prima che il Bianconeri si reca negli Stati Uniti per l’inaugurale Coppa del mondo del Club FIFA.Il rapporto evidenzia come l’arrivo di IgorCome ha fatto il capo allenatore rimodellava le dinamiche dellaraalla fine alterando il corso per i due attaccanti. Un ritorno a Paris Saint-Germain pere a FC Porto Perè ora visto come lo scenario più probabile.Nessun rinnovamento, nessuna redenzioneLanon ha più intenzione di perseguire un rinnovo dell’accordo di prestito dio di attivare l’opzione da 30 milioni di euro per acquistare nell’accordo di

