Lite condominiale degenera padre e figlio accoltellati nella notte

Una violenta rissa scoppiatatra domenica e lunedì in una zona residenziale ha portato al ferimento grave di un uomo di 40 anni e di suodi 18 anni, entrambi colpiti con un coltello presumibilmente da un giovane vicino di casa.L’episodio è avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, la discussione tra i vicini èta in uno scontro fisico.sarebbero stati aggrediti con un’arma da taglio da un ragazzo di 18 anni, adesso indagato per lesioni personali aggravate. È accaduto tra Valdesi e Partanna Mondello Ad allertare i soccorsi è stata la moglie dell’uomo, che ha assistito alla scena e ha chiamato immediatamente il 118. I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Villa Sofia, dove sono arrivati in codice rosso. Ilè stato ricoverato nel reparto di chirurgia, con una prognosi di 25 giorni, mentre ilè stato trasferito in urologia, con una prognosi di 20 giorni.