Scontri prima di Lazio Roma stangata per le tifoserie divieto di trasferta per tre giornate Sky

Laera nell’aria, adesso è arrivata anche la certezza: dopo gliandati in scena alla vigilia del derby capitolino di domenica sera, si è deciso di usare il pugno duro nei confronti delledi. Ad annunciarlo sono i colleghi di Sky Sport, i quali riferiscono che il Viminale ha optato per uno stop alle trasferte di treper entrambe le.Sky riferisce inoltre: “Dal prossimo campionato niente più partite ad alto rischio per l’ordine pubblico di sera. È stato lo stesso Viminale a comunicare questa intenzione alla Figc”., sette gli arresti finora (sei nella giornata di oggi)Intanto, sale a quota sette il numero degli arresti per gliavvenuti nel pre-partita. “Dopo il primo di lunedì, la polizia ha arrestato oggi altri sei ultras: tre biancocelesti e tre giallorossi, accusati di aver partecipato ai violenti disordini.