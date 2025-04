Il parco dove i residenti hanno paura di passare Un cittadino Aggredito e picchiato dagli spacciatori

Un parco dove i cittadini hanno timore di passare. Un quartiere residenziale, Città Giardino, salito diverse volte alla ribalta delle cronache romane anche per fenomeni di malamovida: spaccio di droga, schiamazzi notturni, risse, rapine, furti e aggressioni. Siamo a due passi da piazza Sempione.

