Il Presidente Mattarella ricoverato per impianto di un pacemaker

Il Presidente Mattarella ricoverato per l'impianto di un pacemaker. Secondo quanto rende noto il Quirinale l'operazione, che era programmata, non desta alcuna preoccupazione

Secondo quanto rende noto il Quirinale l’operazione, per l'impiato di un pacemaker, non desta alcuna preoccupazione

Nota di quotidiano.net: Il presidente Mattarella ricoverato per l’impianto di un pacemaker. Quirinale: “Intervento programmato” - Roma, 15 aprile 2025 - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è stato ricoverato questa sera per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al Quirinale.

