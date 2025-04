Eliana Rozio morta per incendio del frigo le urla nella notte e il gas letale imputati manager di Lg

Torino, Eliana Rozio morta per l'incendio del frigo di casa: imputati i manager della multinazionale Lg. La sorella: «Ci sono responsabilità precise». Morì a causa dell'incendio del frigorifero di casa, a giudizio i rappresentanti della ditta produttrice. Manager Lg imputati per la morte di Eliana Rozio per l'incendio dal frigorifero, la reazione della sorella. La prof morta nell'incendio per un guasto al frigo, a processo due manager Lg: quel modello ancora nelle case e mai ritirato. Eliana Rozio morta per l'incendio del frigo, le urla nella notte e il gas letale: ?imputati manager di Lg. Eliana Rozio morì dopo l'incendio del suo frigorifero: la procura accusa l'azienda produttrice di omicidio colposo. Ne parlano su altre fonti

