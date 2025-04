Medioriente visita a sorpresa di Netanyahu alle truppe israeliane a nord di Gaza

Netanyahu ha fatto una visita a sorpresa alle truppe nel nord di Gaza. “Hamas subirà sempre più colpi“, ha detto il premier dello Stato ebraico che ha aggiunto: “Insistiamo affinché vengano rilasciati i nostri ostaggi e insistiamo per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra”. L’ayatollah Ali Khamenei sta “nuovamente invocando la distruzione di Israele”, ha poi dichiarato Netanyahu, tenendo in mano la stampa di un post della Guida Suprema dell’Iran. Lapresse.it - Medioriente, visita a sorpresa di Netanyahu alle truppe israeliane a nord di Gaza Leggi su Lapresse.it Il primo ministro israeliano Benjaminha fatto unaneldi. “Hamas subirà sempre più colpi“, ha detto il premier dello Stato ebraico che ha aggiunto: “Insistiamo affinché vengano rilasciati i nostri ostaggi e insistiamo per raggiungere tutti i nostri obiettivi di guerra”. L’ayatollah Ali Khamenei sta “nuovamente invocando la distruzione di Israele”, ha poi dichiarato, tenendo in mano la stampa di un post della Guida Suprema dell’Iran.

Potrebbe interessarti anche:

Papa Francesco, visita a sorpresa a S.Pietro

Il papa in mattinata ha sorpreso tutti con una visita in Basilica. Ha salutato i tecnici che stavano restaurando la Cattedra e, come ultimo atto della sua visita, ha omaggiato la tomba di san Pio ...

Re Carlo da Papa Francesco. La visita a sorpresa dopo il discorso in Parlamento. Poi cena al Quirinale (Foto)

ROMA – “Papa Francesco ha incontrato privatamente le Loro Maestà, il Re Carlo e la Regina Camilla, nel pomeriggio di oggi. Nel corso del colloquio, il Papa ha avuto modo di rivolgere un augurio ...

Sovere, sorpresa alla GF-Elti: nella notte la visita di due cervi

Sovere. Due splendidi cervi, con occhi grandi e vivaci, orecchie dritte e snelle, immobili, come se si fossero messi in posa, sono stati immortalati all’interno della GF-Elti. Immagini potenti e ...

Medioriente, visita a sorpresa di Netanyahu alle truppe israeliane a nord di Gaza. Netanyahu in visita in Ungheria mentre crescono le pressioni interne tra scandali e guerra a Gaza. Netanyahu vola da Trump. L’annuncio a sorpresa: «Vertice con l’Iran per trattare sul nucleare». Netanyahu lunedì da Trump, dazi e Gaza i dossier cruciali. Paramedici massacrati da Israele. Medio Oriente, Israele torna a bombardare Gaza. Netanyahu ad Hamas: è solo l'inizio. Stop a sorpresa per l’avvio della tregua a Gaza. Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Medioriente, visita a sorpresa di Netanyahu alle truppe israeliane a nord di Gaza - (LaPresse) Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha fatto una visita a sorpresa alle truppe nel nord di Gaza. "Hamas subirà sempre ...

lapresse.it comunica: Medioriente: Netanyahu, Hamas subirà colpi sempre più duri a Gaza - Torino, 15 apr. (LaPresse) - Hamas subirà “colpi sempre più duri” a Gaza. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita ...

Si apprende da informazione.it: Medioriente, Netanyahu lascia Budapest e vola a Washington da Trump - Medioriente, Netanyahu lascia Budapest e vola a Washington da Trump 06 aprile 2025 Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara hanno lasciato l'Ungheria domenica per volare a ...