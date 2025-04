Uccide una guardia giurata vicino al casello di Barberino e occulta il cadavere al lago di Bilancino

Barberino DEL MUGELLO – Un giallo in piena regola su cui indagano le polizie di Ferrara e di Firenze. A confessare l’omicidio, al momento senza movente, di una guardia giurata, il 40enne fiorentino Federico Perissi, è stato un suo coetaneo, di origine senegalese di 40 anni. Lo avrebbe ucciso e poi sepolto vicino al lago di Bilancino. Ad incastrarlo un portafogli rubato alla guardia giurata, che risultava scomparso, in possesso all’uomo. Il cadavere, in effetti, è stato poi rintracciato in mezzo alle sterpaglie, nascosto sotto terra e sassi. L’omicida ha poi girovagato fra Toscana ed Emilia con l’auto sottratta alla vittima.Il senegalese ha poi fatto un incidente sull’A13 vicino ad Altedo, ha abbandonato l’auto ed è scappato nei campi. Ieri mattina (14 aprile) dopo aver tentato di rapinare un’auto a una donna è stato arrestato dalla polizia. Leggi su Corrieretoscano.it DEL MUGELLO – Un giallo in piena regola su cui indagano le polizie di Ferrara e di Firenze. A confessare l’omicidio, al momento senza movente, di una, il 40enne fiorentino Federico Perissi, è stato un suo coetaneo, di origine senegalese di 40 anni. Lo avrebbe ucciso e poi sepoltoaldi. Ad incastrarlo un portafogli rubato alla, che risultava scomparso, in possesso all’uomo. Il, in effetti, è stato poi rintracciato in mezzo alle sterpaglie, nascosto sotto terra e sassi. L’omicida ha poi girovagato fra Toscana ed Emilia con l’auto sottratta alla vittima.Il senegalese ha poi fatto un incidente sull’A13ad Altedo, ha abbandonato l’auto ed è scappato nei campi. Ieri mattina (14 aprile) dopo aver tentato di rapinare un’auto a una donna è stato arrestato dalla polizia.

Potrebbe interessarti anche:

Spara contro un ladro e lo uccide: guardia giurata arrestata per omicidio volontario. Antonio Micarelli, 56 anni, è ritenuto responsabile della morte di un 24. L’episodio lo scorso 6 febbraio a Roma

La guardia giurata Antonio Micarelli finisce in manette Un episodio di cronaca che ha scosso il quartiere della Cassia a Roma si è concluso con l’arresto di Antonio Micarelli, vigilante 56enne, ...

Guardia giurata uccide ladro 24enne: arrestato per omicidio volontario

È stato arrestato questa mattina Antonio Micarelli, la guardia giurata che lo scorso 6 febbraio ha ucciso con un colpo di pistola un giovane di 24 anni, Antonio Ciurmel, durante un inseguimento ...

Guardia giurata spara e uccide ladro in fuga a Roma, due avvocati spiegano perché non è legittima difesa

Fanpage.it ha chiesto agli avvocati Maiella e Carbutti perché nell'omicidio di via Cassia a Roma non c'è legittima difesa: "Sparare ad un ladro in casa dev'essere l'estrema ratio".Continua a leggere

Federico Perissi ucciso e sepolto vicino al lago di Bilancino: 41enne senegalese confessa l'omicidio della gua. Confessa omicidio e fa ritrovare il cadavere sepolto nel fango, la vittima era una guardia giurata. Fermato per rapina confessa un omicidio e fa ritrovare il cadavere vicino al Lago di Bilancino: la vittima è una guardia giurata. Uccide una guardia giurata vicino al casello di Barberino e occulta il cadavere al lago di Bilancino. Federico Perissi ucciso e sepolto vicino al lago di Bilancino: 41enne africano confessa l'omicidio della guardia giurata. Guardia giurata sorprende i ladri in casa del vicino a Roma e spara, un ferito gravissimo. Ne parlano su altre fonti

Come scrive msn.com: Firenze, guardia giurata uccisa e sepolta: killer confessa e fa ritrovare corpo - Il cadavere di Federico Perissi, 45enne scomparso da alcuni giorni, trovato vicino alle sponde del lago di Bilancino, nel Mugello ...

Lo riporta informazione.it: Omicidio choc in Mugello, guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino: confessa il killer - Scoperto un omicidio nel Mugello: la vittima è una guardia giurata fiorentina, Federico Perissi ... e ha indicato con precisione dove aveva lasciato il corpo della vittima, vicino alle sponde del lago ...

Scrive informazione.it: Guardia giurata uccisa e sepolta a Bilancino, omicidio choc in Mugello - – E’ di Federico Perissi, il corpo senza vita trovato nella notte in Mugello, a Bilancino. La confessione del presunto assassino, un uomo di origini senegalesi di 41 anni, ha portato dritti i poliziot ...