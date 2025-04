Thesocialpost.it - Nada Cella, testimonianza shock del fratello di Annalucia Cecere: “Una cattiveria impressionante”

Prosegue a Genova il processo che riapre una ferita mai rimarginata: l’omicidio della giovane segretaria, avvenuto nel 1996. A finire sotto accusa è Anna Lucia, sospettata numero uno dell’inquietante vicenda. In aula, negli ultimi giorni, sono emerse testimonianze forti e personali, capaci di gettare una nuova luce sul passato dell’imputata e sul suo carattere.A parlare è stato Maurizio,minore della donna finita sul banco degli imputati, che ha raccontato ai giudici e alla platea in silenzio una storia familiare segnata dalla violenza domestica. “Avevamo un padre alcolizzato, che una volta arrivò persino a incendiare casa con noi dentro”, ha ricordato con voce ferma. E su sua sorella: “Era la più grande, si occupava di me, ma aveva un carattere difficile. Irascibile, non tollerava di essere contraddetta.