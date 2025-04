Basket Champions League Reggio Emilia fuori ai quarti passa Unicaja

Reggio Emilia è fuori dalla Champions League 2024/2025. La formazione di Priftis cade in casa 82-72 in gara-2 contro l'Unicaja e non riesce a rifarsi dopo la pesantissima sconfitta in gara-1 sul parquet della squadra spagnola (105-68). Reggio conduce il match per il primo quarto e riesce a rimanere attaccata agli iberici per oltre mezz'ora. Decisivo l'allungo nel finale di Unicaja, che si lancia con merito in semifinale playoff. Grande prestazione corale del Malaga, che manda a segno tutti i giocatori in campo. I migliori realizzatori escono tutti dalla panchina. 11 punti per Dylan Osetkowski e Killian Tillie e 10 per Kendrick Perry. 9 per Tyson Carter e Tyson Perez e 8per Kameron Taylor. Kenneth Faried ultimo a mollare degli Emiliani con 16 punti e 7 rimbalzi dalla second unit. Buone le prove di Cassius Winston (12 punti+2 rimbalzi+6 assist) e di Jaylen Barford (12 punti+5 rimbalzi+3 assist).

