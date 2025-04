Lazio e Romastop a trasferte di tifosi

trasferte fino alla fine del campionato per i tifosi di Lazio e Roma. Lo ha deciso in ministero dell'Interno, a seguito degli incidenti verificatisi prima del derby di domenica scorsa. Il provvedimento, comunicato alla Figc, riguarda le prossime tre trasferte di ciascuna squadra. A Pasquetta, i fan della Lazio non potranno seguire la loro squadra a Genova Vietate anche le trasferte a Empoli e Milano per la partita contro l'Inter. Per i romanisti, niente Inter, Atalanta a Bergamo e Torino. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 22.00 Niente piùfino alla fine del campionato per idie Roma. Lo ha deciso in ministero dell'Interno, a seguito degli incidenti verificatisi prima del derby di domenica scorsa. Il provvedimento, comunicato alla Figc, riguarda le prossime tredi ciascuna squadra. A Pasquetta, i fan dellanon potranno seguire la loro squadra a Genova Vietate anche lea Empoli e Milano per la partita contro l'Inter. Per i romanisti, niente Inter, Atalanta a Bergamo e Torino.

Stop, a tempo indeterminato, ai derby in notturna allo Stadio Olimpico. E sanzioni molto severe per le due tifoserie di Lazio e Roma.

Stop, a tempo indeterminato, ai derby in notturna allo Stadio Olimpico. E sanzioni molto severe per le due tifoserie di Lazio e Roma.

In seguito agli scontri e le violenze di domenica scorsa in occasione del derby, il ministero dell'Interno ha comunicato alla Figc di aver disposto il divieto di trasferta.

