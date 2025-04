De Bruyne addio al Manchester City ma non alla Premier C’è sempre una sfida vedremo cosa succederà

Bruyne sul suo futuro: dopo l’addio al Manchester City il centrocampista belga non chiude alla permanenza in Premier League Kevin De Bruyne non esclude di restare in Inghilterra anche dopo l’addio al Manchester City. Il centrocampista belga, che a fine stagione lascerà il club dopo dieci anni di successi (sei . Calcionews24.com - De Bruyne, addio al Manchester City, ma non alla Premier? «C’è sempre una sfida: vedremo cosa succederà» Leggi su Calcionews24.com Le parole di Kevin Desul suo futuro: dopo l’alil centrocampista belga non chiudepermanenza inLeague Kevin Denon esclude di restare in Inghilterra anche dopo l’al. Il centrocampista belga, che a fine stagione lascerà il club dopo dieci anni di successi (sei .

Potrebbe interessarti anche:

De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il ...

De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna

(Adnkronos) – Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo ...

De Bruyne, dopo 10 anni è addio al Manchester City: “Qui sarà sempre casa mia”

A fine stagione le strade tra Kevin De Bruyne e il Manchester City si divideranno. A dare l'annuncio ufficiale dell'addio ci ha pensato lo stesso calciatore che ha voluto ringraziare i tifosi e il ...

De Bruyne dice addio al City: «Ogni storia ha una fine». Chi è il giocatore più vincente della storia del club. De Bruyne, ufficiale l'addio al City: "Ogni storia ha una fine". Futuro tra Arabia e Usa. De Bruyne, addio Manchester City: quali erano i giocatori al debutto nel 2015. Manchester City, l'addio di De Bruyne e l'incertezza per il Mondiale per Club: Guardiola spiega la decisione della società. De Bruyne lascia il Manchester City, il toccante addio ai tifosi. De Bruyne sul mercato! Addio City: la lettera commuove i tifosi. Ne parlano su altre fonti

Riporta calcionews24.com: De Bruyne, addio al Manchester City, ma non alla Premier? «C’è sempre una sfida: vedremo cosa succederà» - Le parole di Kevin De Bruyne sul suo futuro: dopo l’addio al Manchester City il centrocampista belga non chiude alla permanenza in Premier League Kevin De Bruyne non esclude di restare in Inghilterra ...

Secondo msn.com: De Bruyne, addio al Manchester City. E la Serie A sogna - Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e la Serie A sogna. Il capitano dei Citizens, dopo quasi 10 anni e 18 trofei, tra cui sei Premier e una Champions League, ha annunciato il suo addio con una l ...

msn.com comunica: De Bruyne lascia il Manchester City: «Sarà sempre casa mia», il messaggio d'addio. Dove può andare? Gli scenari - Un annuncio che ormai era nell'aria da diversi mesi: Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City a fine stagione. Il centrocampista belga ha annunciato il suo addio ai citizens dopo ...