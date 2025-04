Mattarella ricoverato per impianto pacemaker intervento programmato

Mattarella, è stato ricoverato questa sera all'ospedale romano Santo Spirito per l'impianto di un pacemaker. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all'incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il primo ministro del Montenegro, Milojko Spaji?. La situazione non desta quindi preoccupazione. Laverita.info - Mattarella ricoverato per impianto pacemaker, intervento programmato Leggi su Laverita.info Il presidente della Repubblica, Sergio, è statoquesta sera all'ospedale romano Santo Spirito per l'di un. Si tratta di un, tanto che il Capo dello Stato ha svolto durante la giornata le normali attività, fino all'incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il primo ministro del Montenegro, Milojko Spaji?. La situazione non desta quindi preoccupazione.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato la sera del 15 aprile all'ospedale romano Santo Spirito per l'impianto di un pacemaker.

