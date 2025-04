Rabiot ai saluti con l’Olympique Marsiglia L’addio potrebbe verificarsi nel caso non si concretizzasse quello scenario sportivo le ultime sull’ex Juve

Secondo quanto espresso dalla stampa d'Oltralpe, la permanenza di Adrien Rabiot in Ligue 1 con la maglia del Marsiglia è ormai legata a doppio filo al piazzamento finale dell'OM. Se il club transalpino non dovesse riuscire a rientrare nelle prime tre posizioni e a ottenere un pass per la prossima Champions League, l'ex centrocampista della Juve potrebbe lasciare il sodalizio con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

