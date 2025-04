Cinemaserietv.it - Mamma, ho riperso l’aereo: il regista vorrebbe eliminare il cameo di Trump: “Ma poi mi deporta”

Chris Columbus, notodi commedie cult come, ho persoe Mrs. Doubtfire, ha recentemente espresso il desiderio di poterildi Donaldda, ho: Mi sono smarrito a New York. In un’intervista al San Francisco Chronicle, Columbus ha definito quell’apparizione di sette secondi come “una maledizione” e “un peso che mi porto dietro”.Nel 1992, Columbus stava girando il sequel del fortunato film con Macaulay Culkin, ambientato questa volta a New York. Per ottenere il permesso di girare alcune scene all’interno del Plaza Hotel, ilfu costretto ad accettare una condizione posta da, all’epoca imprenditore immobiliare e proprietario dell’edificio: fare apparire il tycoon nel film (SF Chronicle)“Pagammo la tariffa per usare l’hotel, madisse: ‘L’unico modo per usare il Plaza è farmi comparire nel film’.