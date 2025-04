Camilla Rosatello vittoria che vale tantissimo 43 posizioni guadagnate nel ranking WTA

Camilla Rosatello ha vinto all'esordio nel tabellone principale del singolare femminile degli Open Rouen 2025 di tennis: l'azzurra sulla terra battuta indoor transalpina è approdata agli ottavi, tornando a scalare la classifica mondiale.Nello scorso aggiornamento del ranking WTA, datato lunedì 14 aprile, la tennista italiana si trovava al numero 288 del mondo, ma grazie al buon cammino compiuto finora in Francia migliorerà il proprio piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 21 aprile (dopo la finale di Stoccarda).A Rouen, infatti, l'azzurra, che dovrà rinunciare all'unico punto conquistato nelle qualificazioni del WTA 250 di Monastir 2024, nel quale uscì al primo turno, ne ha conquistati finora 48, incassandone 47 netti, salendo da quota 242 a quota 289, e portandosi così al 245° posto, guadagnando ben 43 posizioni.

