Cos’è il Grifola Frondosa Maitake il fungo dalle grandi qualità trovato in Toscana

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ilè unmolto raro che cresce solo in Giappone e in piccole aree dell’Italia. Il suo recente ritrovamento, nei boschi dell’appennino pistoiese, da parte di un appassionato fungaiolo, ha suscitato emozione e sorpresa. Si tratta di uncommestibile, previa comunque analisi presso laboratorio d’igiene, ecapacità terapeutiche. In Giappone, infatti, dove la coltivazione di questo tipo di esemplari è particolarmente diffusa (queste fungaie si chiamano isole del tesoro), si utilizza per le suecurative. Giallo e dal colore vivido, ilcresce sulle cortecce degli alberi di castagno, quercia e faggio e ha una forma molto bella che lo ha fa somigliare a un nugolo di farfalle svolazzanti.