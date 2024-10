Brindisi principio di incendio a motore aereo | passeggeri evacuati

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 3 ottobre 2024)d’aldi undella compagnia Ryanair che giovedì mattina, all’aeroporto di, doveva partire intorno alle 8:35 per Torino. È stata disposta per motivi di sicurezza l’evacuazione dei 184e dell’equipaggio ma fortunatamente non si registra, a quanto si apprende, alcun ferito. L’intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso per mettere in sicurezza la pista e per questo motivo si è resa necessaria la chiusura temporanea dell’aeroporto del Salento.