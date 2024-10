Appalti alla sorella | arrestato Franco Alfieri sindaco Pd fedelissimo di De Luca e mister fritture video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Brutte notizie per il Pd e per il governatore della Campania, Vincenzo De: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno hanno, meglio noto alle cronache come il “re delledi pesce”,di Capaccio e presidente della provincia di Salerno. All’alba, i finanzieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali nei confronti di 6 indagati a cui risultano contestati a vario titolo i reati di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, procedendo contestualmente al sequestro, nella forma diretta e per equivalente, di un ammontare superiore ai 543.000 euro. LEGGI ANCHE  Appalto regionale ai fratelli, Emiliano minimizza: "Nulla di drammatico".