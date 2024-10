Al via la stagione dei Sozofili | su il sipario con Gioele Dix

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lateatrale 2024-25 al teatro deidi Modigliana, piazzale Berlinguer, partirà a novembre e per il terzo anno sarà realizzata insieme ad Ater Fondazione, ma è già tempo di abbonamenti dal 7 al 10 ottobre per i rinnovi della scorsae dall’11 al 18 ottobre per la vendita abbonamenti e carnet aperta a tutti. Sei i titoli in cartellone (inizio spettacoli ore 21): su ilil 14 novembre conDix e il suo ‘Ma per fortuna che c’era il Gaber’; il 13 dicembre tocca a ‘Le sorelle Robespierre’, interpretate da Alessandro Fullin e Simone Faraon. Il 17 gennaio ecco ‘La sparanoia. Atto unico senza feriti gravi purtroppo’, con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri; a seguire il 22 febbraio ‘The Barnard Loop’, con Jacopo Maria Bianchini e Rocco Manfredi.