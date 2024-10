Affari Tuoi Luca crede nel numero della defunta sorella e sbanca | Stefano commosso

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La puntata del 3 ottobre diha confermato che non solo ‘la fortuna aiuta gli audaci', ma che l'amore supera i confinimorte. Dal Trentino Alto Adige è arrivato, soprannominato daDe Martino 'il sosia di Russell Crowe' per viasomiglianza all'attore. L'uomo ha stupito tutti quanti decidendo di giocare fino alla fine, ritrovandosi a rifiutare una grossa cifra. O tutto o niente. E per fortuna per lui si è rivelato un finale positivo e commovente. Nelle tasche diè finito un montepremi da 6 cifre e si potrebbe attribuire il merito allache non c'è più. Si è trattato di un lieto fine dal sapore d'amore e di speranza. Perché dietro la storia del concorrente c'è un dolore straziante. La straziante storia die Wilma: ladeceduta aiuta il fratello La storia di, il Russell Crowe di, hatutti.