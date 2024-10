Urla e pugni sulle auto Presa la banda di bulletti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)contro lein sosta nella zona ex Smia, un residente scende in strada e fa individuare ladi bulli minorenni. In particolare nei confronti di uno di loro, rimasto anche ferito per aver preso alo specchietto retrovisore di una vettura in sosta è scattata la denuncia. Così lunedì, dopo articolate indagini i poliziotti del commissariato hanno denunciato a piede libero un giovane jesino che dovrà rispondere di danneggiamento aggravato. Era il 10 settembre quando attorno alle 22,50 è arrivata sul numero unico di emergenza 112 la telefonata di un 54enne jesino: "C’è un gruppo sospetto di giovani che ha danneggiato dellein sosta, tra cui quella di mia moglie" Il 54 all’arrivo dei poliziotti ha spiegato che mentre era in casa ha sentito dei forti rumori provenire dalla strada.