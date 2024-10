Sarezzo | castagnata con caccia al tesoro

Leggi tutta la notizia su bresciatoday

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Avvincentealnella natura per scovare nel bosco di catena Rossa alla Porta delle Fate le Castaghiotte. Fata Smemorina ha fatto la mappa, ma poiha scordato dove l’ha nascosta ed ora non sa più come ritrovare le Castaghiotte di cui è tanto golosa. Grandi e piccini aiuteranno Fata