San Michele vince il color Verde Trionfo con Bartali e la sua storia Secondo il Bianco per un punto

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il Rioneè il vincitore del San2024 con la sfilata sul tema "La speranza di ogni terra" ispirato allaeroica del ciclista Gino, dalle prime corse sulle strade di Carmignano sino alla seconda guerra mondiale, quando si impegnò in gran segreto per salvare i cittadini ebrei, trasportando documenti contraffatti nascosti nella canna della bicicletta. Il rioneha vinto con 48 punti e un solodi distacco dal Rione(47), terzo il Celeste con 38 punti e quarto il Giallo con 32 punti. Il Palio dei Ciuchi è stato vinto dal Rione Celeste. E’ stato un Sanmovimentato quest’anno, con la prima serata di venerdì annullata per la mancanza di alcune certificazioni per gli impianti e recuperata, ap, lunedì sera che è diventata la serata finale.