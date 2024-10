Rubata l’auto speciale di un ragazzo disabile in provincia di Latina | l’appello social per la restituzione

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un episodio di furto che va ben oltre il semplice valore economico del bene sottratto: un giovane con disabilità ha subito il furto della propria auto adattata, una Kia Sportage nera del 2017, fondamentale per la sua mobilità quotidiana., che era stata adattata appositamente per le esigenze del, è stataieri sera in via dei Bersaglieri, di fronte alla sede dell’Anagrafe di Aprilia. Il Furto e la Disperazione del Proprietario Il furto è avvenuto mercoledì dopo le ore 18, mentre il giovane era in palestra. Al suo ritorno, ha scoperto con sgomento chenon era più al suo posto. Dopo aver contattato la Polizia Municipale per verificare che non fosse stata rimossa per qualche motivo amministrativo, il giovane ha dovuto accettare la triste realtà: la vettura era stata