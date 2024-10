Rogo in garage | va a fuoco una Fiat 500 elettrica Cosa è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un violento incendio è divampato questa mattina in undi una villetta in via Saffi a Pantigliate, in provincia di Milano, distruggendo una500. Le fiamme, che si sono sviluppate intorno alle 8, hanno completamente divorato l’auto, e i vigili delsono intervenuti tempestivamente per domare il. Danni ingenti ale alla villetta L’auto è stata ridotta in cenere e il box auto ha subito danni significativi, con le strutture al vaglio degli esperti per determinare la loro agibilità. Anche la villetta ha riportato danni, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate, ma non si esclude un problema tecnico legato alla batteria dell’auto.