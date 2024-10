Riaperta la linea ferroviaria tra Castel Bolognese e Russi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lafaentina potrebbe tornare ad essere utilizzabile tra due settimane. Proseguono spediti i lavori di ripristino del collegamento ferroviario colpito per la terza volta dagli smottamenti. A inizio settimana a fare il punto della situazione è stato il direttore regionale delle infrastrutture di Rfi Toscana Gabriele Ticci: "Stiamo lavorando per liberare i binari, regimare le acque e ripristinare gli impianti tecnologici. Se non ci sono altri imprevisti si può pensare di riattivare latra 10 o 15 giorni".