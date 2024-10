Provincia di Pisa | nuovo Consiglio Vince il centrosinistra

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)diildi, eletto ille.la lista di. Aeletto il solole. Non anche il presidente come a Siena, eletta Agnese Carletti,, sindaca di San Casciano dei Bagni, e Lucca, eletto Marcello Pierucci,, sindaco di Camaiore. Ail presidente dellaè Massimiliano Angori,. Elezioni, quelle di presidente edella, che non vedono al voto i cittadini, ma solo sindaci e consiglieri comunali. Angori: “Un risultato importante, confortato anche da un’ampia partecipazione dal momento che l’affluenza definitiva si è attestata all’80.29%, con 432 votanti su un corpo elettorale di 538 aventi diritto.