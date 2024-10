Ordine | La nuova Champions League una pagliacciata! Il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’Inter ha vinto 4-0 contro la Stella Rossa, altri due risultati vicini ci sono stati solo nel martedì di. Francosu Tutti Convocati si scaglia contro la competizione e la UEFA. NUOVO FORMATO – Il formato dei gironi è stato definitivamente abbandonato in questa stagione. L’Inter ha ottenuto 4 punti nelle sue prime 2 partite, pareggiando tra l’altro con il Manchester City. Francocomunque non è un amante delle novità e lo conferma: «Laè unacome hanno scritto a Dortmund. Hanno trasformato questa competizione in un campionato in cui ci sono amichevole e sfide vere. Ieri c’è stato un 4-0, un 7-1 ed un 5-0. Non hanno sbagliato i tifosi del Borussia Dortmund».