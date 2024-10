NXT 01 10 2024 Chicago

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, siamo in mondovisione su CW nella città natale di Iceberg Slim alla AllState Arena, non perdiamo tempo che è prezioso per i pendolari. A far partire lo show è il miglior wrestler di tutti i tempi, HBK che inizia la nuova avventura del suo brand introducendo i nuovi titoli principali(e accompagnato da quel tizio che un tempo gli faceva da portaborse e ora è a capo del booking team nel Main) dà il via allo spettacolo NXT Women’s championship: Roxanne Perez(c) vs Giulia (3,5 / 5) Prima fase dell’incontro quasi di riscaldamento tra le 2 col tifo del pubblico diviso. Il ritmo si alza in seguito a un Suicide Dive realmente suicida della campionessa al quale Giulia risponde con un Underhook Suplex dalla terza corda 1..2..Roxanne non cede.