Moratti | Napoli primo? Conte è bravissimo De Laurentiis ha fatto la scelta più intelligente

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Kiss Kiss, dove ha parlato del nuovodi. Queste le parole di: «in classifica? Scommettevo sull’allenatore, Dehalapiù, ha il carattere per ribaltare la situazione. Il materiale c’è, i giocatori son buoni nonostante sembrava non lo fossero più.merita questa posizione soprattutto per il carattere e per la professionalità di».candidata allo scudetto? «È presto per dirlo, ilsta facendo molto bene ma il campionato è ancora lungo». Poi sull’Inter: «È forte, sicuramente, ha una rosa completa e bisogna capire se ha anche la sostanza per potersi ripetere come l’anno scorso».