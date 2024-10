Mandato | Rinnovo di Kvaratskhelia? Sta andando troppo per le lunghe

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tommaso, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione “Napoli Magazine Live” su Radio Punto Zero, dedicata al Calcio Napoli. Tommasosu Romelu Lukakuha descritto Lukaku come un attaccante molto funzionale per l’allenatore Conte. Ha sottolineato che, sebbene il giocatore sia in ritardo dal punto di vista fisico, la sua presenza sul campo crea apprensione negli avversari. Ha anche evidenziato la sua alta media gol, sperando che possa mantenere questo livello di prestazioni anche con il Napoli. Su Politano Ha elogiato Politano per la sua maturazione negli ultimi anni, mettendo in evidenza il suo spirito di sacrificio. Secondo, Politano è diventato quasi insostituibile per il Napoli, nonostante l’arrivo di Neres, grazie al suo contributo all’equilibrio della squadra.