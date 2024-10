Malata terminale truffata da un uomo che si finge una famosa rockstar | refurtiva da 160 mila euro La figlia | Non le è rimasto più nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Era cominciato tutto con qualche messaggio su Facebook, in cui unle diceva di essere Ritchie Blackmore, il chitarrista dei Deep Purple. Poi, con il tempo, i contorni di quell’amicizia assumevano tratti via via meno idilliaci, al punto di giungere ad un’amara scoperta: quell’era un truffatore. È successo a Valerie Horwood, pensionata 81enne di Fleet, negli Hampshire, che è stata ingannata online da unche le ha fatto credere di essere, in realtà, una celebrità. L’anziana donna, a cui era stato da poco diagnosticato un cancro, aveva iniziato a ricevere dei messaggi da qualcuno che pretendeva di essere Blackmore, con cui Horwood andava a scuola quando era più giovane. La pensionata, con il passare dei mesi, è stata indotta ad acquistare centinaia di carte Apple e di altri prodotti, per un totale di 140sterline.