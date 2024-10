Luna Rossa-Ineos oggi Louis Vuitton Cup 2024 | orari gare 9 e 10 tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)mercoledì 2 ottobre si disputata la quinta giornata dellaCup. Nelle acque di Barcellona prosegue l’equilibratissimo testa a testa traBritannia, che si stanno fronteggiando a viso aperto nell’atto conclusivo della competizione che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il botta e risposta continuerà in terra catalana con un paio di regate. Si entra nella parte calda della serie al meglio delle tredici regate: si impone chi ne vince sette,potremmo assistere a break che indirizzerebbe la contesa. La situazione di assoluta parità non si è ancora sbloccata:Britannia sono sul 4-4 dopo un quadruplo botta e risposta tra i due sodalizi.