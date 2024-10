Lo Spezia rispolvera tutti i suoi assi Hristov Elia e Kouda per la sfida con la Regia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ancora imbattuto, vedremo se imbattibile. Sicuramente con (almeno) un paio importanti armi in più nel proprio arsenale. Losta preparando lacontro la Reggiana – che ieri si è allenata al mattino – senza aver ancora conosciuto l’amaro sapore della sconfitta (3 vittorie, 4 pareggi e secondo posto in clfica a tre punti dal Pisa capolista). La squadra di Luca D’Angelo – arrivato in corsa nella passata stagione dopo il tragico avvio di mister Alvini– ha plasmato un collettivo coriaceo, combattivo e dinamico a propria immagine e somiglianza che si sviluppa utilizzando il modulo 3-5-2. Tra i simboli della squadra c’è sicuramente Petko, difensore centrale e capitano – nonché leader imprescindibile – che sta lottando contro il tempo per essere a disposizione sabato, alle 15, quando allo stadio ‘Picco’ arriveranno i granata per l’ultimo match prima della sosta.