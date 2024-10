LIVE Shakhtar-Atalanta 0-3 Champions League calcio in DIRETTA | Dea padrona del campo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73? Ha alzato il capo lo. Bondarenko dialoga con Zubkov sulla sinistra ma trova l’opposizione di Kossounou alle porte dell’area di rigore della Dea. 71? Zubkov non trova la porta. Buon lavoro di Bondarenko che ricama il pallone e trova il numero 11 dal limite: sinistro a giro che termina altissimo. 70? Anche Rétegui cerca gloria: destro strozzato e debole per il numero 32. Tanto spazio per l’ora. 67? Buona scelta di tempo in chiusura di De Roon sul tentativo di girata in area di Konoplia. Minaccia sventata per la Dea che era scoperta sulla ripartenza dello. 66? Primo squillo di Zaniolo: sinistro dalla lunetta che soffia poco sopra il montante della porta difesa da Riznyk. 65? Pressing alto nella prima impostazione avversario per l’, mossa dall’impeto dei neo-entrati.