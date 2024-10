La IES scende in campo non solo per lo sport ma per una causa ancora più grande

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pisa, 2 ottobre 2024 – La IES Basket Femminile Pisa, all’esordio tra pochi giorni nel campionato di Promozione femminile, ha deciso dire in, questa volta nonper lo, ma per unapiù: la donazione di sangue. Grazie al sostegno dello sponsor ABzero e dell’associazione Fratres Pisa, la squadra ha scelto di agire insieme per rispondere alla carenza di sangue che sta colpendo la città di Pisa e l'intero territorio. In un momento di emergenza come questo, Pisa ha bisogno di una risposta forte e unitaria, donare sangue è un gesto semplice, ma divalore, e la squadra è orgogliosa di poter fare la propria parte.