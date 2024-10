JD ce l’ha fatta! | Vance straccia Walz L’affondo su Kamala | Distrugge il sogno americano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) JDha vinto il confronto tv con Tim, andato in onda nella notte italiana sulla Cbs. Nell’Instant poll realizzato dalla Cnn con i telespettatori subito dopo il dibattito, il senatore dell’Ohio candidato repubblicano alla vicepresidenza ha ottenuto un punteggio di 51 contro il 49 dell’avversario governatore democratico del Minnesota. Il verdetto degli americani: “Ha vintoha vinto per la postura e per il modo in cui ha incalzato sui temi, nel corso di un faccia a faccia acceso, ma civile. I due contendenti, accompagnati sul palco dalle moglie, hanno sì duellato, ma senza mai sfociare negli attacchi personali o nell’insulto, con strette di mano all’inizio e alla fine del dibattito.