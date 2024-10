Influenza raffreddore gastroenterite o Covid? La guida ai sintomi secondo il virologo milanese Pregliasco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Milano – La stagione fredda inizia a farsi largo con la sua “normalità” fatta anche di colpi di tosse del vicino di posto in metropolitana, colleghi col fazzoletto al naso, amici a casa con la febbre alta, i bimbi alle prese con la. E basta fare un giro in scuole e uffici di Milano per capire che l’estate ormai è un ricordo e che ottobre ha aperto una nuova fase. Ma come capire - leggendo nei- con quale “nemico” si ha a che fare, in un 'parterre' sempre più affollato di virus che entrano in azione con i primi sbalzi di temperature e poi con i crolli prolungati sulla colonnina di mercurio? Lo schema dei virus "C'è uno schema 'ideale', diciamo così, che - salvo ilche è trasversale - parte dall'alto con, metapneumovirus, virus respiratorio sinciziale.