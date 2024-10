Il governo prepara la bastonata agli automobilisti e prospetta l’aumento delle accise sul gasolio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Non abituiamoci a prezzi delsu valori relativamente accettabili.Con una riga inserita nella delega fiscale ilMeloni apparecchia, molto probabilmente, un prelievo di 3,1 miliardi di euro dalle tasche degli. Così si legge nella delega fiscale “utilizzare il riordinospese fiscali (tax expenditures) in determinati ambiti di tassazione, come l’allineamentoaliquoteper diesel e benzina”. In altri termini, molto probabilmente, ilpunta ad eliminare lo sconto fiscale che attualmente è in vigore sul. Se per la benzina leincidono per 0,72 euro al litro, per il diesel pesano per “soli” 0,61 euro. Secondo i calcoli di Assoutenti questo allineamento si tradurrebbe un aumento di 5 euro in media al pieno, per un importo complessivo di circa 3 miliardi l’anno.