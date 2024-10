Gf Vip chiedono a Tommaso Zorzi perché non ha mai risposto alle frecciatine social di Aurora Ramazzotti | la sua reazione

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nelle ultime ore l’ex vincitore del Gf Vip 5e attuale giudice di Cortesie per gli ospiti insieme a Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi haad alcune domande dei fan e ha colto l’occasione per parlare anche dell’amicizia con, che da circa un anno è diventata mamma del piccolo Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza., infatti, per anni sono stati legati da un profondo rapporto di amicizia, che però nell’ultimo periodo sembra essersi deteriorato. Sulla questione era già intervenuta la stessa, la quale aveva spiegato di aver perso diverse amicizie da quando è diventata mamma (clicca QUI per leggere): Dunque sono molto abituata a non fare affidamento sulle persone. Non dico in senso negativo, sono solo consapevole che ognuno sia per “sé”.