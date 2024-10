Firenze doppio concerto col primo clarinetto della Scala Fabrizio Meloni

Leggi tutta la notizia su lanazione

, 2 ottobre 2024 –appuntamento musicale d'eccezione all'Auditorium Santo Stefano al Ponte. Protagonista sarà infatti ildell'Orchestra del Teatro eFilarmonica. Il maestro sarà solista dell'Orchestra da Camera Fiorentina nei due concerti in programma domenica 6 e lunedì 7 ottobre. Sul podio salirà Giuseppe Lanzetta, direttore stabile e fondatore dell'Orchestra. Appuntamento all'Auditorium Santo Stefano al Ponte di, in via Por Santa Maria, alle ore 21. Al centro delle serate il "pere orchestra KV 622" che Wolfgang Amadeus Mozart compose poche settimane prima di spegnersi: opera tersa, eterea, morbida, perfetta per equilibrio formale e timbrico. Completano il programma "Idillio di Sigfrido" di Richard Wagner e la quinta Sinfonia di Franz Schubert.