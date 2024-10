Falò di confronto per Valerio e Diandra si sono detti addio a Temptation Island

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)silasciati a, cosa è successo tra loroal capolinea, la relazione non è sopravvissuta al reality dei sentimenti È andata in onda ieri, martedì 1 ottobre, la quarta puntata didurante la quale abbiamo assistito anche alditraPalma ePecchioli. Nel villaggio lui si è avvicinato molto alla single Julia, sfogandosi con lei ha detto che non sentiva la mancanza della fidanzata, ciò che gli manca è essere com’era prima.ha poi organizzato una cena con la tentatrice in riva al mare, un semplice panino seduti su una coperta. Di fronte alla scena la fidanzata è sbottata, queste le sue parole: “Il panino?è falsissimo. Ama andare in barca e poi a bere Dom Perignon. Lo conoscete da due giorni, fidatevi di me.