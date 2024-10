Fabregas | Conte mi ha allenato due anni al Chelsea mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)ha presentato in conferenza stampa il match tra Napoli e Como che si terrà venerdì sera. Queste le sue parole riportate da Sos Fanta. L’re del Como ha parlato di: «Mi hadueal, mi haun po’ in. Lo rispetto tantissimo, mi havedere cose che non avevo mai visto né sentito prima in carriera. È venuto ale mi ha detto che a volte non avreiparte dell’undici iniziale, ma sempre con grande rispetto. Alla fine io sono rimasto al, ho lavorato senza parlare e dopo 4 mesi giocavo sempre. Mi hae lavorare. Ho imparato tantissimo da lui, un’altra metodologia, la sua mentalità. Mi ricordo tanto di lui, ho imparato tantissimo, sono cresciuto e lo ringrazio tantissimo, abbiamo vinto Premier League e Fa Cup insieme, lo apprezzo tanto».