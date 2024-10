Espulsione immediata Fatti choc al Grande Fratello | La violenza non si può giustificare

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) “Bisognerebbe darle degli schiaffoni perché non ci si comporta così.” Con queste dure parole, Michael Castorino ha lanciato un pesante attacco a Jessica Morlacchi, al centro di numerose critiche da parte dei suoi coinquilini del. La tensione tra i concorrenti è esplosa dopo una discussione tra Jessica e Yulia Bruschi durante la quinta puntata, che ha lasciato profonde conseguenze nella casa. La lite tra Yulia e Jessica ha acceso un acceso dibattito tra i coinquilini. Nella serata di martedì 1º ottobre, diversi concorrenti si sono riuniti per parlare della situazione. Amanda Lecciso ha cercato di difendere Jessica, affermando: “A volte esagera, ma non lo fa con cattiveria”. Tuttavia, non tutti erano d’accordo.