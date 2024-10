Dl Migranti il ministero del Turismo | in arrivo due click day per il settore Santanché | Immigrazione legale e sicura

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Approvata oggi in CDM la modifica alla riforma del Decreto(gestione dei flussi migratori), che prevede una maggiore responsabilizzazione del datore di lavoro per evitare le truffe e una semplificazione digitale delle procedure per rendere più snello il processo per i datori di lavoro e i lavoratori stranieri. In ambito turistico, la grande novità saranno i dueday organizzati per il 2025, per fronteggiare la carenza di lavoratori stagionali. Per la stagione estiva, ilday si terrà a febbraio, riguardando il 70% delle quote. La fase di precompilazione è prevista per novembre. Per la stagione invernale, invece, ilday si svolgerà a ottobre per la restante quota del 30%. In questo caso, la fase di precompilazione è programmata per luglio.