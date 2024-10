Conte | Il campo largo non esiste più

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) ROMA – “Noi ci siamo ritrovati con Renzi in mezzo al, questa formula che voi giornalisti avete accarezzato e costruito del, senza venire neppure informati, ma all’esito di una partita di calcio e di decine di interviste di Renzi e protagonismo spinto da parte di Renzi, e col Pd che ha detto ‘non fate polemiche’ e non ponete veti. Ma qui è un problema politico serio”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, ospite dell’ultima puntata di Porta a Porta su Rai1, rispondendo a una domanda sul comportamento del Pd in relazione al progetto di alleanza politica di centrosinistra.